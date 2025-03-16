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В Турции назвали Евросоюз «больным человеком наших дней»

Советник Эрдогана заявил, что ЕС не имеет права учить Турцию демократии
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Global Look Press

Евросоюз ведет себя по отношению к Турции лицемерно, он не имеет права учить Анкару демократии. Об этом заявил старший советник турецкого президента Мехмет Учум в соцсети Х, комментируя отчет докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора.

Учум приводит слова Амора о том, что объединение открыто для развития оборонных связей с Турцией, «но членство на горизонте не предвидится».

Советник Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал, что ЕС хочет ослабления от Анкары борьбы с терроризмом как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения реализации, что, считает он, не является добрым намерением.

По его словам, Европейский союз действует совершенно неискренне и лицемерно, а заявления докладчика ЕП, высокомерны и «порождены колониальным менталитетом». В государствах-членах ЕС, которые заявляют, что являются поборниками демократии, есть много примеров «законных расправ», утверждает он.

«Европейский союз — больной человек наших дней. Те, кто говорит от имени этого больного человека, должны сначала посмотреть на себя. Больной человек, Европейский Союз, не может давать Турции уроки демократии и права. Пусть они разбираются со своими собственными кризисами демократии и права. Пусть они смотрят на проблемы социальной справедливости», — заключил Учум.

В начале марта Эрдоган заявлял, что Турция готова внести вклад в укрепление ВПК Евросоюза.

Ранее в Турции опровергли информацию об охлаждении отношений с Россией.

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