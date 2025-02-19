Ученые заявили о глобальном упадке доверия к демократии

BJPS: за 30 лет люди стали меньше верить парламентам, и больше — полиции

Британские ученые из Университета Саутгемптона выяснили, что за минувшие три десятилетия в демократических странах мира упало доверие к парламентам, правительствам и политическим партиям. При этом вера в полицию, суды и госслужбу остается стабильной или растет. Исследование опубликовано в научном издании British Journal of Political Science (BJPS).

Команда проанализировала данные 3377 опросов из 143 стран за период с 1958 по 2019 год, охватывающих более 5 млн респондентов.

Результаты показали снижение доверия к парламентам в демократических странах с 1990 по 2019 год на 9%. При этом одобрение действий полиции увеличилось на 13% за тот же срок.

Тенденцию к утрате веры в демократические институты зафиксировали в 36 государствах, включая США, Францию, Бразилию и Южную Корею.

В Великобритании доверие к парламенту падало десятилетиями, несмотря на временный подъем во время референдума по Brexit (выходу из Евросоюза). В странах Латинской Америки рост доверия до 2014 года сменился резким спадом.

Исследователи подчеркнули, что несмотря на кризис институтов, большинство граждан по-прежнему поддерживают саму идею демократии. Однако для сохранения ее основ необходимы изменения — от борьбы с коррупцией до повышения прозрачности власти.

Ранее ученые заявили об упадке демократии в рекордном количестве экономически развитых стран.