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Украина расчитывает заключить с США соглашение о свободной торговле

Минэкономики: Украина намерена заключить с США соглашение о свободной торговле
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РИА Новости

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил о возможности возобновления переговоров с США о заключении соглашения о свободной торговле с взаимным обнулением пошлин. По его словам, Украина неоднократно обращалась к США с подобной инициативой, пишет РИА Новости.

Качка отметил, что Украина уже не первый год активно продвигает идею соглашения о свободной торговле с США, с полным отказом от тарифных ограничений. Он добавил, что импорт американских товаров значительно превышает экспорт, поэтому обнуление пошлин является для Украины важным фактором развития экономики.

«Если оправдается тезис, записанный в прокламации (о том, что пошлина может быть уменьшена – ред.), тогда будем выходить с таким предложением, и мы на это настроены», — сказал Качка.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми пошлинами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины.

Ранее в Раде отреагировали на пошлины Трампа, введенные против Украины.

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