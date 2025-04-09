Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Песков: Кремль осуждает задержание сотрудницы МИД России во Франции
close
MGIMO360 TV/YouTube

Кремль осуждает задержание сотрудницы министерства иностранных дел России во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие действия противоречат всем обязательствам французского государства в рамках Венской конвенции.

«Подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что задержание сотрудницы МИД еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с Российской Федерацией.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу министерства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее изъяли компьютер и телефон.

В МИД России был вызван французский посол в Москве Николя де Ривьер в связи с произошедшим.

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами