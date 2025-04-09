В Кремле отреагировали на задержание сотрудницы МИД РФ во Франции

Кремль осуждает задержание сотрудницы министерства иностранных дел России во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такие действия противоречат всем обязательствам французского государства в рамках Венской конвенции.

«Подобные действия Франции мы осуждаем и считаем их по отношению к нашим представителям, к нашим дипломатам непозволительными и недопустимыми», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он добавил, что задержание сотрудницы МИД еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями отношения с Российской Федерацией.

9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что пограничная служба Франции задержала сотрудницу министерства. По словам представителя внешнеполитического ведомства, в результате предпринятых демаршей российскому дипломату в конечном итоге разрешили въезд во Францию, однако ей пришлось целые сутки провести в пограничной зоне аэропорта, у нее изъяли компьютер и телефон.

В МИД России был вызван французский посол в Москве Николя де Ривьер в связи с произошедшим.

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.