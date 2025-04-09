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Боевик ВСУ стал представителем омбудсмена Украины по защите госязыка

На Украине появился представитель омбудсмена по защите государственного языка
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Участник боевых действий Игорь Спиридонов назначен на должность первого председателя уполномоченного по защите государственного языка в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена Украины.

Отмечается, что Спиридонов будет следить за соблюдением языкового законодательства в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях.

«Украинского должно стать больше во всех сферах общественной жизни нашей страны. Киев должен быть в этом примером», — приводит пресс-служба слова Спиридонова, который возмущен, что в Киеве повсеместно звучит русская речь.

До этого языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявил, что с начала 2025 года поступило 646 сообщений о нарушении жителями страны закона о государственном языке. Он отметил, что чаще всего закон нарушался в Киеве (261 раз). Следом идут Одесская и Харьковская области, откуда поступили 84 и 71 сообщений соответственно.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и использовании его во всех сферах общественной жизни вступил в силу 16 июля 2019 года. Его подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. По его словам, закон якобы должен объединить украинский народ.

Ранее украинский омбудсмен отверг идею языковых инспекторов в стране.

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