На Украине с начала года выявили сотни нарушений закона о госязыке

Более 640 нарушений закона о госязыке зафиксировали на Украине с января

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что с начала 2025 года он получил несколько сотен сообщений о нарушении жителями страны закона о государственном языке. Пост с соответствующим содержанием специалист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В первом квартале 2025 года <...> поступило 646 обращений граждан о нарушении закона <...> «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что чаще всего — 261 раз — нарушения фиксировали в Киеве. На втором и третьем местах по числу обращений оказались Одесская и Харьковская области, откуда поступили 84 и 71 сообщений соответственно. Также в список попали Киевская и Днепропетровская области, подконтрольная украинскому руководству часть Донецкой народной республики (ДНР).

Как отметил Креминь, больше всего нарушений были зарегистрированы в сфере обслуживания. На них приходится 307 обращений.

Украинские власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в 2019 году. В связи с этим на территории страны была существенно ограничена возможность использования русского языка, а также языков национальных меньшинств.

Ранее в Киеве ветеран боевых действий напал на девушку, которая слушала музыку на русском языке.