Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине с начала года выявили сотни нарушений закона о госязыке

Более 640 нарушений закона о госязыке зафиксировали на Украине с января
close
Global Look Press

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что с начала 2025 года он получил несколько сотен сообщений о нарушении жителями страны закона о государственном языке. Пост с соответствующим содержанием специалист опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В первом квартале 2025 года <...> поступило 646 обращений граждан о нарушении закона <...> «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — говорится в заявлении.

Из текста следует, что чаще всего — 261 раз — нарушения фиксировали в Киеве. На втором и третьем местах по числу обращений оказались Одесская и Харьковская области, откуда поступили 84 и 71 сообщений соответственно. Также в список попали Киевская и Днепропетровская области, подконтрольная украинскому руководству часть Донецкой народной республики (ДНР).

Как отметил Креминь, больше всего нарушений были зарегистрированы в сфере обслуживания. На них приходится 307 обращений.

Украинские власти приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в 2019 году. В связи с этим на территории страны была существенно ограничена возможность использования русского языка, а также языков национальных меньшинств.

Ранее в Киеве ветеран боевых действий напал на девушку, которая слушала музыку на русском языке.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами