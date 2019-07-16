Закон о госязыке вступил в силу на Украине

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля. Об это сообщает РИА «Новости».

Стоит отметить, что закон не функционирует в полной мере, так как некоторые его пункты начнут действовать в течение нескольких лет.

Его подписал еще бывший лидер Украины Петр Порошенко 15 мая 2019 года. По его словам, данный закон якобы объединяет украинский народ и является «сбалансированным».

Ранее сообщалось, что Совбез ООН прислушался к России по украинскому языку.