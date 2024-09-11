Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявил, что в стране не будет «языковых инспекторов». Его слова в эфире телеканала «Киев» приводит агентство УНИАН.

«Хочу предостеречь от одной большой опасности: в Украине никогда не было и не будет никаких языковых инспекторов», — сказал Кремень.

Днем ранее мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял, что в городе люди стали чаще разговаривать на русском языке, в связи с чем местные власти хотят организовать работу не менее сотни языковых инспекторов. По его словам, эти люди должны проверять, на каком языке говорят сотрудники кафе и магазинов.

В марте Кремень призвал «положить конец» ситуации, когда многие детсады в стране имеют русские названия. В пример он привел названия «Ивушка», «Солнышко», «Василек», «Одуванчик», «Спик инглиш» и другие.

В мае украинское издание «Страна» писало, что сейчас на всей территории Украины русский язык преподается только в трех школах. Таким образом, язык изучает около 770 детей. По данным газеты, в 2022 году их было 455 тысяч.

Ранее Лавров заявил, что мирные инициативы по Украине не учитывают прав русскоязычных.