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В Германии оценили перспективы нормализации отношений с РФ

Аналитик Рар: Германия может изменить отношение к России при Мерце
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Wolfgang Rattay/Reuters

Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, которому предстоит стать канцлером Германии, может внести изменения в позицию официального Берлина по украинскому конфликту и отношениям с РФ. Таким мнением поделился немецкий аналитик Александр Рар в интервью «Интерфаксу».

«Если Киев, как уже многие думают, пойдет на капитуляцию, и конфликт, судя по переговорам между Москвой и Вашингтоном, будет остановлен, то политика официального Берлина переориентируется на линию администрации США», — заявил Рар.

Он отметил, что при таком раскладе Германия не станет, как Британия или Франция, поддерживать Украину до конца. Аналитик выразил надежду, что со временем начнется процесс нормализации отношений между Москвой и Берлином.

В конце февраля российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале высказал другую точку зрения относительно политики Фридриха Мерца. Он считает, что с приходом его к власти в Германии продолжится «вредоносная» для страны поддержка Украины, падение немецкой экономики и закрытие предприятий. Пушков предсказал, что при Мерце начнутся еще более серьезные проблемы с мигрантами в стране и разложение немецкого социума.

Сенатор не исключил и более драматичные сценарии, при которых Германия еще больше вовлечется в войну против России. Также Пушков допустил, что Мерц будет стремиться развернуться против политики президента США Дональда Трампа.

Ранее в Германии узнали, как немцы относятся к Мерцу в роли канцлера ФРГ.

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