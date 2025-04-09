Еврокомиссия сообщила о запросе новых средств для предоставления Украине

Евросоюз запросил еще €2,1 млрд прибыли от замороженных активов России, которые хранятся в центральных депозитариях, для предоставления Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

«ЕС запросил €2,1 млрд в виде непредвиденной прибыли, полученной от иммобилизованных активов российского Центрального банка, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг», — говорится в заявлении ЕК.

В организации подчеркнули, что получение указанной суммы станет вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле прошлого года. Как указали в Еврокомиссии, она охватывает доходы, накопленные во второй половине прошлого года.

Незадолго до этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Евросоюза еще €1 млрд в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ. По его словам, средства будут направлены «на приоритетные расходы государственного бюджета».

3 апреля министерство финансов Украины сообщило, что свыше $6 млрд международной помощи поступило в бюджет страны в январе — марте текущего года.

Ранее в Пентагоне назвали сумму, которую США еще могут выделить Украине.