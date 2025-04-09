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В США спрогнозировали последствия для спутниковых фирм из-за прекращения помощи Киеву

BD: фирмы США получат «тяжелый удар» в случае прекращения помощи Киеву
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Mariam Zuhaib/AP

Американские компании в области дистанционного зондирования Земли из космоса получат «безумно тяжелый удар» в случае, если США прекратят поддерживать Украину. Об этом пишет издание Breaking Defense (BD) со ссылкой на основателя аналитической компании Quilty Space Криса Куилти.

«Если финансирование Украины со стороны США прекратится, это станет «безумно тяжелым ударом» для развивающихся компаний в сфере дистанционного зондирования», — говорится в публикации.

Как пишет издание, возможный стратегический разворот Вашингтона в сторону от военной и экономической поддержки Киева приведет к финансовым последствиям для американских коммерческих поставщиков спутниковых изображений с использованием радиолокационного синтезирования апертуры (SAR), что может вынудить их искать другие источники дохода.

9 апреля сообщалось, что США выводят своих военных и технику из крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину. СМИ отмечают, что это происходит на фоне растущих в Европе опасений по поводу обязательств США по европейской обороне.

Что стоит за действиями Пентагона, справится ли Европа без американских военных и не рано ли говорить об оптимистичном сценарии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее главком ВСУ Сырский обвинил во лжи американскую газету.

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