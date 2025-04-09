Главком ВСУ обвинил во лжи американскую газету

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обвинил во лжи американскую газету New York Times, заявив, что издание выдумало материал о его недоверии США. Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

В конце марта NYT писала, что когда в начале украинского конфликта генералы США предложили Украине помощь, они столкнулись с непониманием. Сырский якобы не хотел слушать американцев, заявив им, что это украинцы сражаются с россиянами, а не американцы, в таком случае, почему Киев должен слушать генералов США?

«Вы знаете, я многое узнал о том, что я якобы говорил и что я делал. Мне интересно, кто это, скажем так, придумал», — заявил Сырский, комментируя слова о нем.

NYT также писала, что Сырский якобы отошел от предложения американской стороны вести атаки только на одном Артемовском направлении (украинское название Бахмут) и решил атаковать сразу на трех направлениях, из-за чего украинская армия понесла потери.

Главком подчеркнул, что каждый офицер и генерал ВСУ, участвующий в боевых действиях, знает, что эти слова о нем не соответствуют действительности.

Ранее Сырский оценил последствия появления западных «миротворцев» на Украине.