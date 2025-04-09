Экс-депутат Рады объяснил, почему Трамп не торопится «сводить счеты» с Зеленским

В случае провала попыток «продавить» Владимира Зеленского в вопросе перемирия на Украине и сделки по полезным ископаемым президент США Дональд Трамп, вероятно, будет вынужден «наказывать» его через персональные санкции или уголовное дело. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его мнению, Трамп на данный момент не торопится «сводить окончательные счеты» с Зеленским, поскольку украинский лидер все еще ему нужен.

«Зеленский еще должен выполнить несколько важных вещей для Трампа. Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказывать Зеленского», — сказал Олейник.

Политик считает, что речь может идти о персональных санкциях или уголовном деле за хищение американских денег. По предположению экс-нардепа, руководитель ФБР Кэш Пател уже готов инициировать расследование и ждет отмашки от Трампа.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что у России и США есть большое количество компромата на Владимира Зеленского, которого хватит на несколько пожизненных сроков.

Ранее конгрессвумен украинского происхождения назвала Зеленского «идиотом».