Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сырский оценил последствия появления западных «миротворцев» на Украине

Сырский: появление западных войск временно стабилизирует ситуацию на Украине
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Появление так называемых миротворческих сил стран Запада на территории на определенный момент стабилизирует ситуацию для Украины, однако сложно сказать, сколько это будет продолжаться. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua.

«С военной точки зрения, конечно, наличие контингента другой страны — это дополнительная гарантия безопасности, потому что они будут гарантировать, что, по крайней мере, часть, где находятся эти войска, не будет поражена противником. Конечно, теоретически эти части не будут находиться на линии боевого столкновения. Они будут там, где минимальный уровень угрозы», — сказал Сырский.

По его словам, на определенный период это «стабилизирует ситуацию». В то же время он затруднился ответить, на какой срок это произойдет. Но, считает Сырский, появление сил Запада на территории Украины сорвет планы ВС РФ.

До этого Сырский заявил, что ВС РФ начали новое наступление на территории Сумской и Харьковской областей. По оценке военного, Россия стремится создать на территории этих регионов, а также в Черниговской области, так называемую «буферную зону».

Ранее главком НАТО назвал главные преимущества России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами