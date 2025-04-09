Премьер Грузии рассказал о главном преступлении Саакашвили

Вооруженный конфликт в Южной Осетии 2008 года является самым большим преступлением режима бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Это самое большое преступление, которое совершил режим Саакашвили против собственной страны и собственного народа», — подчеркнул он.

Кобахидзе также напомнил, что при Саакашвили власти совершили «множество преступлений». По мнению премьер-министра Грузии, тогда в ходе боевых действий речь шла сугубо об атакующих действиях, а не об оборонительных.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Это решение стало следствием пятидневного конфликта с Грузией летом того же года. Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили развернул военную кампанию против Южной Осетии, заявившей о своем суверенитете. Боевая операция привела к обстрелам южноосетинского Цхинвала, от которых пострадало гражданское население. В ответ Россия ввела войска, вытеснив грузинские силы с территории самопровозглашенной республики.

В Грузии отделение Южной Осетии и Абхазии до сих пор не признают. В последнее время местные власти выступают за «объединение» страны мирным путем. В качестве решения проблемы в Тбилиси предлагают абхазам и осетинам автономии с широкими правами, а также не исключают создания конфедерации.

При этом Кобахидзе ранее говорил, что воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией является реальным.

Ранее в Грузии сделали признание о войне с Южной Осетией.