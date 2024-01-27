Путин рассказал об истинных целях нацистов во время Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны нацисты воевали не с идеологией, их целью были захват территории СССР и физическое уничтожение большинства населения страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала жертвам нацистского геноцида в СССР, сообщает РИА Новости.

По словам президента, мирные жители составили более половины из общего числа потерь, понесенных Советским Союзом в годы Великой Отечественной войны. Это убедительно свидетельствует о том, что нацисты их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией.

«Нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территория нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан», — заявил Путин.

27 января Путин и Лукашенко открыли мемориал в память 80-летия снятия блокады Ленинграда. Центральная часть мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры 47 метров.

В тот же день Лукашенко раскритиковал разрушение памятников советским солдатам в ЕС и на Украине.

Ранее Германия заявила, что принимает всю ответственность за блокаду Ленинграда.