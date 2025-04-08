Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Где он учился экономике?»: американский журналист о пошлинах Трампа

Журналист Бом: пошлины Трампа грозят серьезными последствиями для всего мира
close
Mark Schiefelbein/AP

Если президент США Дональд Трамп надолго оставит введенные в отношении почти двух сотен стран торговые пошлины, мир ждут серьезные последствия. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американский журналист Майкл Бом. По его словам, в скором времени потребители в США, как и во всем мире, будут покупать меньше товаров, поскольку все станет дороже.

«Раньше я, как и большинство экономистов, думал, что это просто тактика Трампа, чтобы давить на страны, чтобы они прогнулись. <...> Но в последнее время он говорит о тарифах и о пошлинах как о самоцели. Он, похоже, действительно считает — я не знаю, где он учился экономике, — что тарифы как таковые могут быть огромным источником доходов», — сказал Бом.

Однако убеждение Трампа в том, что с помощью пошлин можно покрыть американский долг, — лишь заблуждение, добавил журналист.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами