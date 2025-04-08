«Где он учился экономике?»: американский журналист о пошлинах Трампа

Если президент США Дональд Трамп надолго оставит введенные в отношении почти двух сотен стран торговые пошлины, мир ждут серьезные последствия. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал американский журналист Майкл Бом. По его словам, в скором времени потребители в США, как и во всем мире, будут покупать меньше товаров, поскольку все станет дороже.

«Раньше я, как и большинство экономистов, думал, что это просто тактика Трампа, чтобы давить на страны, чтобы они прогнулись. <...> Но в последнее время он говорит о тарифах и о пошлинах как о самоцели. Он, похоже, действительно считает — я не знаю, где он учился экономике, — что тарифы как таковые могут быть огромным источником доходов», — сказал Бом.

Однако убеждение Трампа в том, что с помощью пошлин можно покрыть американский долг, — лишь заблуждение, добавил журналист.

2 апреля президент США объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова Херд и Макдональд, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Ранее Трамп объяснил, почему США не ввели пошлины в отношении России.