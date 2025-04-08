Главком НАТО назвал главные преимущества России

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал ядерный арсенал и численность войск стратегическим преимуществом России. Его слова приводит Sky News.

«В традиционном плане их стратегическим преимуществом остается численность, которую они могут сосредоточить вблизи сил НАТО, что создает для нас вызов — успеть отреагировать вовремя. Именно в этом суть необходимости наличия у США обычных сил сдерживания на европейском континенте», — сказал Каволи.

Кроме того, потенциальными угрозами для НАТО он назвал ядерный арсенал России и действия в киберпространстве.

До этого Каволи выступил против вывода американских войск из Европы. На слушаниях комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Каволи отметил, что «последовательно рекомендовал» сохранять то же военное присутствие с начала конфликта на Украине.

Ранее западные аналитики назвали лучшую гарантию мира на Украине.