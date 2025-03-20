Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил о деструктивной роли украинской конституции для мирных договоренностей

Шойгу: конституция Украины мешает ей двигаться к мирным договоренностям
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Конституция Украины препятствует Киеву двигаться к достижению мирных договоренностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что главной трудностью Украины является ее собственная конституция, которая запрещает вести любые переговоры по поводу изменения территориальной целостности страны.

Еще одной проблемой Шойгу назвал легитимность украинской власти, поскольку необходимо определить, с кем можно вести переговоры. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры.

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что для достижения договоренностей предстоит решать все эти проблемы.

19 марта советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии.

В тот же день сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что мира на Украине можно достичь.

Ранее Путин на закрытой встрече с РСПП рассказал о требованиях России на переговорах.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами