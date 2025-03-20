Шойгу заявил о деструктивной роли украинской конституции для мирных договоренностей

Шойгу: конституция Украины мешает ей двигаться к мирным договоренностям

Конституция Украины препятствует Киеву двигаться к достижению мирных договоренностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что главной трудностью Украины является ее собственная конституция, которая запрещает вести любые переговоры по поводу изменения территориальной целостности страны.

Еще одной проблемой Шойгу назвал легитимность украинской власти, поскольку необходимо определить, с кем можно вести переговоры. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры.

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что для достижения договоренностей предстоит решать все эти проблемы.

19 марта советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах России и США в Саудовской Аравии.

В тот же день сообщалось, что Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что мира на Украине можно достичь.

Ранее Путин на закрытой встрече с РСПП рассказал о требованиях России на переговорах.