Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США опасаются победы Китая в торговой войне

CNN: Китай может одержать победу в торговой войне с Соединенными Штатами
close
Global Look Press

Китайская народная республика может одержать победу в начавшей торговой войне с Соединенными Штатами. Эту точку зрения высказал телеканал CNN.

«Президент Дональд Трамп только что разжег прямое противостояние с той страной, которая может победить США в торговой войне <...> Перспективы сделки с Китаем кажутся мрачными <...> Китай демонстрирует все признаки, что может превзойти Трампа в столкновении», — заявили в эфире.

Утверждается, что администрация Трампа вряд ли готова к возможной высокой выносливости Китая в торговой войне — также, по мнению телеканала, нет уверенности в том, что США сам готовы выдержать последствия введенных Трампом тарифов.

Кроме того, газета The Washington Post пишет, что законодатели от Республиканской партии оказывают давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя отменить пошлины или хотя бы предоставить более подробную стратегию дальнейшего плана действий.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами