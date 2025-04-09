В США опасаются победы Китая в торговой войне

CNN: Китай может одержать победу в торговой войне с Соединенными Штатами

Китайская народная республика может одержать победу в начавшей торговой войне с Соединенными Штатами. Эту точку зрения высказал телеканал CNN.

«Президент Дональд Трамп только что разжег прямое противостояние с той страной, которая может победить США в торговой войне <...> Перспективы сделки с Китаем кажутся мрачными <...> Китай демонстрирует все признаки, что может превзойти Трампа в столкновении», — заявили в эфире.

Утверждается, что администрация Трампа вряд ли готова к возможной высокой выносливости Китая в торговой войне — также, по мнению телеканала, нет уверенности в том, что США сам готовы выдержать последствия введенных Трампом тарифов.

Кроме того, газета The Washington Post пишет, что законодатели от Республиканской партии оказывают давление на администрацию президента США Дональда Трампа, требуя отменить пошлины или хотя бы предоставить более подробную стратегию дальнейшего плана действий.

Ранее в России оценили намерения конгресса США отменить пошлины Трампа.