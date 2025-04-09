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Глава МИД России заявил, что Европа «окрысилась» на Россию

Лавров: Европа в очередной раз окрысилась на Россию
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС.

Он напомнил, что все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев. Только после Второй мировой войны, ослабившей Европу, лидерами так называемого свободного мира стали США и инициировали большую часть конфликтов на планете.

Лавров отметил, что во время Второй мировой войны практически все «нейтральные» государства Европы, помимо тех, которые официально были союзниками нацистской Германии, участвовали в боях на стороне гитлеровцев. В частности, это делали французские войска.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас Европа в очередной раз ополчилась или даже «окрысилась» на Россию.

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Российской Федерации и Белоруссии есть больше европейскости, чем у стран Западной Европы. Она отметила, что РФ и Белоруссия отстаивают правду о Второй мировой войне, находясь в окружении Европы.

Ранее Лавров рассказал, какой шаг Европы может привести к войне с Россией.

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