В Госдепе отказались говорить о возможных переговорах США и Украины на этой неделе

Госдеп не стал комментировать возможные переговоры США и Украины на этой неделе

Официальный представитель Государственного департамента Тэмми Брюс отказалась комментировать возможность переговоров между представителями США и Украины на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не могу здесь говорить о каких-либо обсуждениях относительно России, Украины», — сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что визит делегации Украины, которая направится в Вашингтон для переговоров по соглашению о ресурсах с США, состоится с 11 по 12 апреля. По данным журналистов, в состав украинской делегации войдут заместители министров экономики и юстиции.

Вечером 8 апреля депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен сорвать соглашение с Соединенными Штатами по полезным ископаемым. Он отметил, что Киев пытается заключить соглашение с Вашингтоном таким образом, чтобы затем его можно было признать юридически недействительным.

Ранее на Украине раскрыли подробности сделки с США по минералам.