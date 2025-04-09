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Глава Херсонской области обвинил Францию и Британию в планах по разделу Украины

Сальдо: Франция и Британия ищут способы принять участие в разделе Причерноморья
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Правительства Франции и Великобритании ищут способы принять участие в разделе Украины, в частности, их интересует Причерноморье. Об этом ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Глава региона отметил, что о подобных планах свидетельствуют заявления представителей Франции и Британии о введении военного контингента на территорию Украины.

«Нас это должно больше всего беспокоить. Закрепление своего старинного врага — Великобритании — в Черноморском регионе Россия допустить не может», — сказал губернатор.

4 апреля на Украине состоялись переговоры с представителями Франции и Великобритании по размещению военного контингента. Французскую делегацию возглавил начальник Генштаба генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС адмирал Тони Радакин.

6 апреля британское министерство обороны сообщило, что Радакин обсудил в Киеве возможную отправку миротворцев на Украину. Начальник Штаба обороны обсудил данную тему с главами генштабов Франции Тьери Бюркхаром и Украины Андреем Гнатовым. Они рассмотрели структуру и размер будущих сил.

Ранее в России раскрыли конечную цель политики Европы по Украине.

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