Лидер «Зеленых» Хассельман в Германии заявила о «друзьях Путина» в партии Мерца

Председатель фракции «Зеленых» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала нескольких членов победившего на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) за «неоднозначные высказывания» о России и заявила, что они не должны играть какую-либо роль в коалиционных переговорах о формировании нового правительства. Об этом сообщает Der Spiegel.

Хассельман выразила недовольство заявлением заместителя председателя ХДС, премьера Саксонии Михаэля Кречмера о санкциях против России.

Она подчеркнула, что когда становится понятно, что от рестрикций страдает вводящая их сторона, то следует задуматься, все ли было сделано правильно.

По ее мнению, Кречмер, депутаты бундестага от ХДС Томас Барайс и заместитель главы ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Ян Хайниш являются «друзьями Путина».

Хассельман также призвала председателя ХДС Фридриха Мерца разорвать связи своей партии с Москвой.

Накануне Кречмер раскритиковал категорическое отрицание Германией и другими европейскими странами ослабления санкций против России.

Ранее Зеленский назвал катастрофой возможную отмену санкций против России.