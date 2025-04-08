Небензя заявил, что Россия готова к серьезному диалогу по Украине

Россия готова к серьезному диалогу по Украине, но не позволит использовать переговоры для укрепления военного потенциала Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН, пишет РИА Новости.

«Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу», — отметил он и подчеркнул, что Москва не позволит прямо или косвенно использовать переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала Украины.

Небензя выразил надежду, что Вашингтон осознает, что договоренности «с узурпировавшей властью в Киеве кликой невозможны».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине рассказали, когда может наступить перемирие.