В партии Порошенко признали, что многие в Киеве продолжают говорить по-русски

Многие жители Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Харькова разговаривают на русском языке. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» бывшего президента страны Петра Порошенко Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

По ее словам, пугает «засилье» русского языка «в патриотическом Киеве или Днепре и Харькове». Геращенко также отметила, что в школе, где учатся ее дети, многие говорят на русском, такая ситуация и в других столичных учебных заведениях.

Парламентарий добавила, что и украинские граждане, покинувшие родину с начала российской специальной военной операции, также говорят по-русски, из-за чего «русский язык заполонил» улицы городов стран Европы.

До этого украинский композитор Илья Разумейко возмутился тем, что в музыкальных учреждениях Киева работники разговаривают преимущественно на русском языке.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу 16 июля 2019 года. В соответствии с документом, свободно владеть украинским языком должно не только высшее руководство страны, но и депутаты, педагоги, медицинские работники, адвокаты и нотариусы.

Ранее партия Порошенко потребовала встречи с Зеленским из-за идеи отдать США украинские АЭС.