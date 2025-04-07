Европейская страна выделит дополнительные €335 млн на снаряды для Украины

Норвегия выделит дополнительно 4 млрд крон или €335 млн для закупки артиллерийских снарядов Украине. Об этом заявил премьер-министр североевропейской страны Йонас Гар Стёре на пресс-конференции после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По словам Стёре, эта сумма составит около 10% от всех средств, которые рассчитывает выделить Европейский союз. Брюссель ранее пообещал закупить для Вооруженных сил Украины 2 млн снарядов в 2025 году.

Норвежский министр также отметил, что преуспевающие военно-промышленные компании Норвегии примут участие в промышленных программах по милитаризации Евросоюза.

Глава ЕК в свою очередь заявила, что компании Норвегии получат такой же доступ к военным заказам, как и промышленность стран ЕС, несмотря на то, что страна не выходит в ЕС. Норвегия не является членом Евросоюза, но является участником Европейской экономической зоны.

4 апреля в правительстве Норвегии заявили, что королевства увеличит объем помощи Украине в 2025 году почти на $5 млрд.

В конце марта стало известно, что страны Запада из коалиции по поставкам дронов для Украины, которую возглавляют Великобритания и Латвия, выделили Киеву €20 млн на закупку разведывательных беспилотников.

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединится к коалиции по поставкам беспилотников.