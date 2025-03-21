«Акт войны». Бельгия выступила против изъятия замороженных активов России

Премьер Бельгии Барт де Вевер негативно высказался в отношении изъятия российских активов, заявив, что это станет «актом войны». В стране переживают, что подобные действия спровоцируют ответные меры со стороны Москвы. При этом представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Великобритания разговаривает с ЕС по поводу «деления и воровства» российский активов.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что конфискация замороженных российских активов размером около €200 млрд станет «актом войны». Об этом пишет газета Politico.

Де Вевер после встречи лидеров ЕС в Брюсселе предупредил, что такой шаг может повлечь «системные риски для всей мировой финансовой системы» и вызвать ответные меры со стороны Москвы. При этом некоторые страны ЕС, в том числе Франция, Великобритания и Испания, склоняются к идее изъятия российских активов. Они хотят использовать эти деньги для укрепления обороны Украины. Более того, предполагается, что это поможет усилить позиции Киева во время мирных переговоров.

У Бельгии свои интересы, так как именно они хранят большую часть замороженных российских активов. Они опасаются, что держатели активов будут подавать в суд на их финансовое учреждение Euroclear (там содержатся активы), что уже происходит. Владельцы хотят оспорить удержание своих активов и требуют компенсации.

«Мы живем не в мире фантазий. Мы живем в реальном мире, где, если вы возьмете у кого-то €200 млрд, это повлечет за собой последствия», — сказал Де Вевер.

В 2024 году европейские страны уже использовали российские деньги для предоставления Украине кредита в размере €50 млрд, но не сами активы напрямую, а только прибыль от их инвестиций. Некоторые европейцы настаивают, что нужно пойти еще дальше. Газета Politico выяснила, что французские законодатели поддержали необязательную резолюцию с призывом к конфискации. Премьер-министр Испании Педро Санчес за закрытыми дверями также выступил за этот вариант.

По данным Politico, Де Вевер призвал коллег-лидеров воздержаться от публичного «представления замороженных и иммобилизованных активов как маленькой копилки Путина, которую вы можете просто разбить молотком, а затем вынуть деньги и потратить их на все, что захотите <...> потому что это не так просто».

Разблокировка преждевременна

На фоне плодотворных переговоров между Россией и США появились обсуждения о скорой разблокировке российских активов. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 21 марта на пресс-конференции обозначила, что для подобных разговоров время еще не пришло.

«На эту тему, мне кажется, рассуждать преждевременно. Каких-то конкретных действий, обсуждений я не знаю на эту тему», — сказала она.

С момента блокировки ЦБ помогал 1,5 млн российским инвесторам вернуть замороженные 570 млрд рублей. Однако это касалось только людей, в отношении которых не вводили санкции.

Маразм и пиратство

По данным Bloomberg, Великобритания и ЕС продолжают обсуждать, как можно изъять замороженные российские активы для увеличения расходов на оборону и усиление давления на российского лидера Владимира Путина в контексте мирных переговоров о прекращении конфликта на Украине. Они уже ищут юридическое обоснование подобных действий и даже достигли определенного прогресса, хотя Бельгия, Германия и некоторые другие европейские страны сопротивляются этому, считая, что подобные действия нарушают положения международного права и могут повлиять на евро. Однако Германия может изменить свою позицию в этом вопросе, так как в стране предстоит смена правительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что представители Великобритании и ЕС не опровергли информацию об изъятии активов. Она отметила, что встреча «по вопросу, как им своровать российские активы» уже прошла или вот-вот должна пройти.

«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время «разводился» с Британией и делил все эти ущербы и издержки. Причем тут два не находящихся в отношениях друг с другом субъекта и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится ни в каких отношениях?» — возмутилась Захарова.

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