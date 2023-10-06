Без паники. Что делать, если персональные данные утекли в сеть

2

Если утечка подтвердилась, тогда приготовьтесь к звонкам, сообщениям в мессенджерах и электронным письмам от якобы банков, правоохранительных органов и иных учреждений. Относитесь к этому скептически, не делитесь информацией, если просят.

Мошенники также могут предложить удалить слитые данные из открытого доступа, если вы им заплатите за это. Не стоит им верить. Даже если аферисты и удалят информацию, не исключено, что слитая база уже скопирована и продается в даркнете.