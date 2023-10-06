Без паники. Что делать, если персональные данные утекли в сеть

Не спешите искать слитую информацию о себе в сети
Если вы узнали о масштабной утечке персональных данных из онлайн-сервиса, которым пользуетесь, не стоит искать слитую информацию о себе в открытом доступе. А именно: не переходить по ссылке, которая якобы ведет на слитый архив, поскольку зачастую мошенники используют эмоциональные сообщения об утечке, чтобы заполучить ваши данные или заразить вредоносной программой устройство. Кроме того, не стоит доверять сервисам проверок, поскольку они запрашивают имя, номер телефона и иную информацию, чтобы найти слитые данные о вас.
Лучше дождаться подтверждения утечки данных от официальных источников.
Ожидать возможных звонков, сообщений в мессенджерах и электронных писем от злоумышленников
Если утечка подтвердилась, тогда приготовьтесь к звонкам, сообщениям в мессенджерах и электронным письмам от якобы банков, правоохранительных органов и иных учреждений. Относитесь к этому скептически, не делитесь информацией, если просят.
Мошенники также могут предложить удалить слитые данные из открытого доступа, если вы им заплатите за это. Не стоит им верить. Даже если аферисты и удалят информацию, не исключено, что слитая база уже скопирована и продается в даркнете.
Принять меры по безопасности в сети, заблокировать банковский счет
Если в открытый доступ попали ваши логины и пароли от социальных сетей или иных онлайн-ресурсов, стоит их поменять и настроить двухфакторную аутентификацию.
В случае утечки банковских данных позвоните в банк и заблокируйте карту. Кроме того, согласно законодательству, финансовая организация должна будет вернуть вам деньги, если вы сообщили о краже денег в течение суток и при этом не нарушали правила безопасности.
Обратитесь за помощью
Если вы обнаружили в открытом доступе свои данные, можете сообщить об этом в Роскомнадзор. Регулятор в праве заблокировать ресурс, на котором будет размещена слитая персональная информация. Также вы можете обратиться и на горячую линию РОЦИТ. Эксперты проконсультируют вас и свяжутся с госорганами.