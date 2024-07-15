Экс-солистка SEREBRO случайно слила свой номер

Певица Ольга Серябкина призналась, что однажды случайно слила свой номер телефона. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Я выложила видео, на котором созванивалась с Сергеем Буруновым по FaceTime. Там был написан мой номер телефона», — рассказала исполнительница.

По словам артистки, затем ей стали поступать миллиарды звонков. Она добавила, что ей пришлось поменять номер после случившегося.

В феврале звезда «Ворониных» Екатерина Волкова пожаловалась, что ее телефон слили в сеть. Знаменитость сетовала, что на протяжении двух недель получала «наглые» предложения от поклонников.

«Просят в наглой форме записать видеопоздравление, деньги предлагают, а еще предлагают спонсировать мое существование, содержание», — делалась артистка.

В декабре предполагаемый любовник Юлии Королевой слил номер Айзы, чтобы насолить Гуфу. Блогерша возмутилась в своем Telegram-канале, что «попала под раздачу человека, которого в глаза не видела».

Ранее Бурунов выступил против съемок второго сезона «Слова пацана».