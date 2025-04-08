Володин о принятии законов об иноагентах: Россия — самая открытая в мире страна

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал Россию самой открытой страной в мире, говоря о законе об иностранных агентах. Его слова приводит РИА Новости.

8 апреля депутаты Госдумы приняли законопроект о признании иностранными агентами лиц, содействующих исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если эти решения направлены против безопасности страны.

По его словам, в России гарантированы все права, свободы, государство многое для этого делает, но недружественные страны зачастую используют вот эти лазейки для нанесения вреда РФ.

Поэтому, подчеркнул Володин, российским властям необходимо сделать все, чтобы наносящие вред стране организации перекрыть и защитить независимость.

Парламентарий подчеркнул, что любые действия недружественных организаций, которые направлены против Российской Федерации, если кто-то будет поддерживать, понесет наказание в рамках принятого закона. Злоумышленникам будет грозить до 7 лет лишения свободы.

Организации, которые Россия не признает или в них не участвует, не могут диктовать на территории страны свои правила, подчеркнул Володин.

Ранее НКО, получавшая деньги из фонда Элтона Джона, не смогла оспорить статус иноагента.