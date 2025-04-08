В Совфеде раскрыли, что нужно сделать для перемирия с Украиной

Сенатор Джабаров: для перемирия с Украиной нужно провести переговоры с Киевом

Чтобы заключить перемирие с Украиной, сначала нужно провести переговоры с властью в Киеве. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, Москва открыта к переговорам, и президент Владимир Путин об этом неоднократно заявлял. Сенатор уточнил, что есть «правильный вопрос» — кто будет подписывать документы со стороны Украины, ведь Владимир Зеленский является «просроченным президентом». Он подчеркнул, что «сначала надо начать переговоры».

«Перемирие для того, чтобы Украина переформатировала силы и опять начала новую агрессию, нас не устраивает. Поэтому это вопрос серьезный и нуждается в глубокой проработке», — сказал Джабаров.

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня. Он не назвал точную дату, отметив, что российский президент Владимир Путин «хочет заключить сделку», тогда как глава украинского государства Владимир Зеленский колеблется из-за сделки по полезным ископаемым. Трамп добавил, что, несмотря на ненависть между лидерами РФ и Украины, они должны преодолеть свои разногласия ради мира.

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