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В Госдуме оценили слова Залужного о планировании США операций для ВСУ

Депутат Колесник счел предвыборным заявление Залужного об операциях ВСУ и США
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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного о вовлеченности США в планирование операций против России с момента начала СВО являются его предвыборным заявлением. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат напомнил, что Россия была в курсе такого развития событий, и Служба внешней разведки публиковала соответствующую информацию. Залужный не сказал ничего нового, указал Колесник. Политик также назвал слова экс-главкома ВСУ «предвыборным заявлением».

«Он понял, что вектор сменился, ветер подул в другую сторону, и он развернулся по ветру. Начинается предвыборная кампания на Украине, где они будут грызть друг друга любыми способами и переваливать друг на друга вину за начало специальной военной операции, на которую нас спровоцировали», — сказал Колесник.

До этого Валерий Залужный подтвердил данные американской газеты The New York Times о плотной вовлеченности Соединенных Штатов в планирование украинских военных операций с первых месяцев СВО. Экс-главком украинской армии также подтвердил, что в апреле 2022 года был открыт специальный штаб в месте расположения Европейского командования США в немецком Штутгарте. Позже он переехал в немецкий Висбаден. Штаб, отметил Залужный, занимался «планированием операций и формированием потребностей для их реализации».

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.

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