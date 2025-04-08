Госдума приняла закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Государственная дума в ходе пленарного заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об исполнении решения о призыве на срочную военную службу в течение года со дня его принятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает, что если решение о призыве на срочную военную службу не было исполнено по какой-то причине в текущую призывную кампанию, то оно будет действовать еще год, а призывника смогут отправить в армию во время очередного призыва.

Согласно закону, от призыва на военную службу освобождаются граждане Российской Федерации, не пребывающие в запасе: которые прошли военную службу в ВС РФ в ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции Луганской народной республики, воинских формированиях и органах ЛНР.

Предусматривается также освобождение от призыва граждан, которые не менее 6 месяцев принимали участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Также Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ и призывы к санкциям, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что нежелательным в РФ организациям запретят размещать на своих сайтах рекламу.