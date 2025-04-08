СБУ заочно предъявила новые «подозрения» Скабеевой сразу по четырем статьям

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву по четырем статьям уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что основные обвинения касаются якобы ее посягательства на территориальную целостность Украины и «информационно-психологических манипуляциях» в интересах России.

В материалах дела говорится, что российская телеведущая «входит в медийный пул Кремля», который якобы «используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций». Скабеевой приписывают документально зафиксированные неоднократные призывы «к захвату Киева, Запорожья, Херсона и других крупных украинских городов».

В конце марта Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян.