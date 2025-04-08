Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СБУ заочно предъявила новые «подозрения» Скабеевой сразу по четырем статьям

СБУ заочно обвинила телеведущую Скабееву в манипуляциях из-за поддержки СВО
close
Владимир Песня/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую журналистку и телеведущую Ольгу Скабееву по четырем статьям уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что основные обвинения касаются якобы ее посягательства на территориальную целостность Украины и «информационно-психологических манипуляциях» в интересах России.

В материалах дела говорится, что российская телеведущая «входит в медийный пул Кремля», который якобы «используется для массового распространения информационно-психологических манипуляций». Скабеевой приписывают документально зафиксированные неоднократные призывы «к захвату Киева, Запорожья, Херсона и других крупных украинских городов».

В конце марта Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по пяти статьям Уголовного кодекса.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело в отношении Маргариты Симоньян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами