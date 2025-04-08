Путин встретился с губернатором Московской области

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Кремля.

Воробьев доложил главе государства о проектах в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры, а также о программе модернизации электроснабжения в Подмосковье. Также Путин и Воробьев обсуждали помощь участникам СВО и их семьям, волонтерское движение и меры поддержки школьных учителей, включая субсидирование социальной ипотеки.

Отдельно был затронут вопрос строительства дополнительного транспортного въезда в город Королев. Новую трассу, отметил Воробьев, закончат строить в первом квартале следующего года.

В феврале этого года Путин провел встречу в Кремле с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, последний в ходе беседы рассказал о социально-экономическом развитии региона. Так, Солодов доложил Путину, что за пять лет валовый продукт в Камчатском крае увеличился в полтора раза, средняя продолжительность жизни выросла на три года и составила 71,5 года.

Ранее в Кремле раскрыли подробности о встрече Путина с губернатором Пермского края.