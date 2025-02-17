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Путин встретился в Кремле с губернатором Камчатского края Солодовым

Путин обсудил с Солодовым социально-экономическое развитие Камчатского края

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, последний в ходе беседы рассказал о социально-экономическом развитии региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Солодов доложил Путину, что за пять лет валовый продукт в Камчатском крае увеличился в полтора раза, средняя продолжительность жизни выросла на три года и составила 71,5 года.

1 апреля 2025 гола в регионе откроется новый терминал международного аэропорта «Елизово». Также подошел к концу первый этап строительства Камчатской краевой больницы. Сейчас разрабатывается проект детской краевой больницы. В Камчатском крае построено 12 рыбоперерабатывающих заводов и восемь судов, на воду спущено самое крупное российское рыболовецкое судно — траулер «Виктор Гаврилов».

Кроме того, в рамках региональной программы поддержки участников специальной военной операции выдано 107 земельных участков, рассказал Солодов.

Стороны также обсудили развитие дорожной инфраструктуры и туристического потенциала Камчатского края, строительство регазификационного комплекса, воплощение в жизнь программы расселения аварийного жилья и другие темы.

Ранее на Камчатке кардинально изменили руководство края.

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