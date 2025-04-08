«Мастер-класс по демократии»: политолог о приговоре Ле Пен

Европа провела очередной мастер-класс по демократии. Такое ироничное заявление в беседе с Tsargrad.tv сделал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт, комментируя приговор, вынесенный в отношении лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Принцип европейской политики прост: не хочешь в общий строй — будешь устранен, отметил эксперт.

«А что сделали в Румынии? Там вообще кандидата, который выиграл первый тур выборов, просто отстранили, и все. В общем, не до сантиментов, так сказать. «Демократия в опасности» — такой сейчас в ЕС лозунг. Поэтому мы, мол, не будем более гнушаться методами, каковыми будем устранять тех оппонентов, кто не хочет вставать в общий строй», — сказал Бовт.

Он допустил, что прессинг в отношении Ле Пен в будущем, напротив, может добавить ей очков.

31 марта Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы, также она не сможет избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Политик не будет отбывать наказание в тюрьме и проведет назначенный срок дома с электронным браслетом.

Ле Пен и восемь депутатов от партии признали виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европарламенте.

Приговор Ле Пен означает, что она не сможет принять участие в выборах президента Франции в 2027 году.

Ранее тысячи французов вышли на митинг в поддержку Ле Пен.