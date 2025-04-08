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В РФ высказались об отношениях Ирана и США

Руденко: РФ готова оказать всевозможное содействие переговорам Иран и США
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Россия готова оказать всевозможное содействие переговорам Иран и США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

В случае атаки США на Иран Россия не обязана будет оказывать ему военную помощь, но примет все меры для урегулирования ситуации.

7 апреля президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном прямые переговоры «на самом высоком» уровне.

В тот же день официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что любая внешняя агрессия в сторону Ирана повлечет за собой жесткий ответ.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе и не прекратит работу над ядерным оружием.

Ранее президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США.

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