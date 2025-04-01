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Стало известно, когда Россия и Сербия могут подписать новый газовый контракт

Россия и Сербия работают над подписанием нового газового контракта с мая
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Darko Vojinovic/AP

Россия и Сербия активно работают над тем, чтобы с мая этого года подписать новый газовый контракт на льготных условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономического развития РФ.

Исполняющий обязанности министра в правительстве Сербии Ненад Попович в рамках встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым обсудили стратегическое партнерство сторон в энергетической сфере.

Попович подчеркнул, что благодаря выгодному контракту на поставку газа, который был подписан президентами Сербии и России Александром Вучичем и Владимиром Путиным, стоимость топлива для граждан и экономики республики были самыми низкими в Европе.

В феврале вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Сербия надеется продлить контракт с «Газпромом» в ближайшее время.

Он выразил надежду на то, что продление контракта произойдет как можно скорее. Вице-премьер отметил, что российская сторона всегда имела добрые намерения в отношении Сербии, всегда была готова помочь. Как и Белград позаботился о том, чтобы поддержать «своих русских братьев».

Ранее посол РФ в Сербии заявил, что Россия идет навстречу Белграду в вопросах поставок газа.

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