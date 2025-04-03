Захарова: у Брюсселя нет моральных и законных прав указывать Сербии на политику

У Брюсселя нет законных и моральных прав указывать Белграду, какую политику проводить. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат прокомментировала заявление еврокомиссара, ответственного за расширение Европейского союза и восстановление Украины, Марты Кос, которая сказала, что вице-премьера Сербии Александара Вулина не стоит включать в состав нового правительства республики в связи с его близостью к России.

«Мы видим в высказываниях евробюрократов грубое, беззастенчивое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Это абсолютно недопустимо, только сербский народ может принимать решения о судьбе своей страны, правительство которой несет ответственность прежде всего перед своими избирателями, гражданами, перед своим народом», — сказала представитель российского МИД.

До этого вице-премьер Сербии Александар Вулин выразил благодарность спецслужбам России за поддержку страны в борьбе с «цветными революциями», прежде всего информационно.

Ранее президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране.