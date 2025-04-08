Дубинский: в видео Зеленского исчезли упоминания о наступательном оружии

Украинский лидер Владимир Зеленский перестал в своих регулярных видеообращениях просить о предоставлении Киеву наступательного вооружения, теперь речь идет только о системах противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Обратите внимание — в видосиках Зеленского исчезли упоминания про НАТО и наступательное оружие», — подчеркнул он.

Как указал украинский депутат, это свидетельствует о том, что Киев переходит к ограниченному оборонному потенциалу.

До этого Дубинский обвинил Зеленского в лицемерии после осуждения президентом Украины реакции Вашингтона на удар ВС РФ по Кривому Рогу.

Зеленский не создал «ни одной вменяемой» программы эвакуации населения, говорил Дубинский.

Разворовывая миллиарды на питании для армии, украинский лидер не заботится строительством домов для переселенцев и не дает шансов выжить детям, отметил он.

Ранее в Раде раскрыли, как Зеленский реагирует на свои неудачи в политике.