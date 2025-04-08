В Раде раскрыли, как Зеленский реагирует на свои неудачи в политике

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне своих неудач выбирает козлами отпущения военных ВСУ, которые выступают с критикой деятельности президента Украины. Об этом заявил украинский депутат Михаил Бондарь, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Зеленский давно стал назначать себе козлов отпущения, и это для него военные», - подчеркнул он.

Бондарь добавил, что на фоне политических неудач Зеленскому необходимо «на кого-то свалить» свои ошибки.

До этого украинский депутат Александр Дубинский обвинил Зеленского в лицемерии после осуждения президентом Украины реакции Вашингтона на удар ВС РФ по Кривому Рогу.

Зеленский не создал «ни одной вменяемой» программы эвакуации населения, говорил Дубинский.

Разворовывая миллиарды на питании для армии, украинский лидер не заботится строительством домов для переселенцев и не дает шансов выжить детям, отметил он.

Ранее в России рассказали о снижении боеготовности ВСУ.