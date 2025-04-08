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Зеленского обвинили в лицемерии после его слов в адрес США

Дубинский: Зеленский лицемерно осудил реакцию США на удар по Кривому Рогу
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Alina Smutko/Reuters

Недовольство украинского лидера Владимира Зеленского «слабой реакцией» США на удар по Кривому Рогу со стороны России является лицемерным, так как Киев ничего не делает для эвакуации мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский недоволен «слабой реакцией» посольства США в Украине на трагедию в Кривом Роге. При этом, лицемерный президент не пишет, что давно вывез из этого города своих родителей и родственников, их там нет», — подчеркнул он.

При этом, как указал парламентарий, Зеленский не создал «ни одной вменяемой» программы эвакуации населения.

Разворовывая миллиарды на питании для армии, украинский лидер не заботится строительством домов для переселенцев и не дает шансов выжить детям, отметил Дубинский.

5 апреля Зеленский удивился тому, что американская сторона не стала осуждать Россию за ракетный удар по Кривому Рогу. Москва заявила, что ударила по месту проведения военного совещания. Киев же утверждает, что ракета попала в жилой район, в результате чего погибли не менее 16 человек. Европейские лидеры прямо осудили действия России.

Ранее в России рассказали о снижении боеготовности ВСУ.

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