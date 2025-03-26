Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СВР заявили, что Европа использует принципы пропаганды нацистской Германии

СВР: принцип Геббельса о лжи сильно засел в головах евробюрократов
close
Yves Herman/Reuters

Официальные лица в Европе фактически взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В сообщении ведомства подчеркивается, что в Европе устали от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова. В этой связи взяли на вооружение нацистские методы манипуляции сознанием.

«Известный принцип (министра пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа. – прим. ред.) Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов», — отметили в СВР.

В ведомстве также подчеркивали, что руководство ЕС использует приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой».

Кроме того, в СВР сообщали, что Евросоюз стремится переписать историю XX века, чтобы подрастающее поколение в Европе считало, что Россия не одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне

Ранее МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами