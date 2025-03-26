Официальные лица в Европе фактически взяли на вооружение нацистские методы массовой манипуляции сознанием граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

В сообщении ведомства подчеркивается, что в Европе устали от собственной вязкой риторики о демократии и свободе слова. В этой связи взяли на вооружение нацистские методы манипуляции сознанием.

«Известный принцип (министра пропаганды нацистской Германии Пауля Йозефа. – прим. ред.) Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов», — отметили в СВР.

В ведомстве также подчеркивали, что руководство ЕС использует приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской «угрозой».

Кроме того, в СВР сообщали, что Евросоюз стремится переписать историю XX века, чтобы подрастающее поколение в Европе считало, что Россия не одержала победу над нацизмом во Второй мировой войне

Ранее МИД РФ обвинил Германию в переписывании истории.