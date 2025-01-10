Япония ввела санкции против трех российских банков и 51 компании

Япония ввела санкции против 11 физлиц, 51 компании и трех банков из России

Япония ввела санкции в отношении 11 физических, 51 компании и трех банков из России, а также десятков компаний и одного физлица из восьми стран. Об этом сообщило правительство Японии, передает ТАСС.

Среди прочих ограничения были введены против гендиректора компании АЛРОСА Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова, главы «ПСВ Технологии» Сергея Петрова. Среди организаций ограничительные меры затронули НПО машиностроения, Алексинского химкомбината и ряд других предприятий. Под санкции подпали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступят в силу с 23 января.

В декабре ТАСС со ссылкой на статистические данные японского минфина сообщал, что взаимная продажа товаров между Японией и Россией в ноябре сократилась на 15,9% относительно аналогичного периода 2023 года, составив 99,784 млрд иен (около $650 млн).

При этом японская сторона увеличила экспорт в РФ мотоциклов, запчастей для машин и медицинских товаров.

Ранее премьер Японии заявил о желании страны заключить мирный договор с Россией.