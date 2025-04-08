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Сенатор раскрыл планы глубинного государства на Трампа

Пушков: глубинное государство ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Глубинное государство (теория заговора, согласно которой мир контролируется не избранными правительствами, а скрытой элитой) стало уже не чисто американским феноменом. Оно существует на глобальном уровне, приводя к власти на Западе угодных ему политиков, и ненавидит президента США Дональда Трампа, заявил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Глобальное глубинное государство нацелено на продолжение войны на Украине (…) Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его», — написал Пушков.

В пример глубинного государства сенатор привел Францию, где династия банкиров Ротшильдов и их структуры «соорудили Эммануэля Макрона из того, что было» и сделали его президентом страны.

Пушков подчеркнул, что таких примеров в Европе много. По его словам, глубинное государство отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов «с пробега». Оно дает установки СМИ и манипулирует общественным сознанием. Пушков считает, что Британия, Франция и Германия — его филиалы.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также отметил, что глубинное государство виновно в продолжении конфликта на Украине. По его словам, у Киева хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, однако для украинцев в этом нет никакой пользы.

Кобахидзе подчеркнул, что Грузия не допустила украинского сценария, поэтому сейчас находится под давлением глубинного государства, которое дает указания европейским странам и организациям. Грузинский премьер утверждает, что раньше в этот процесс также были вовлечены структуры США.

Ранее сообщалось, что в европейских столицах проходят акции протеста против политики Трампа.

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