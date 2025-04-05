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В европейских столицах проходят акции протеста против политики Трампа

Guardian: в Париже, Лондоне и Берлине проходят акции протеста против Трампа
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Jörg Carstensen/Global Look Press

В Париже, Лондоне и Берлине сотни людей вышли на акции протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

Также демонстрации произошли во Франкфурте-на-Майне и Лиссабоне. Среди пришедших на протесты были граждане США за рубежом.

В Париже в акции также в основном участвовали американцы. Они держали в руках плакаты «Сопротивляйся тирану», «Верховенство закона», «Феминистки за свободу, а не фашизм» и «Спасите демократию». Лиссабонские протестующие держали в руках плакаты, на которых представители команды Трампа и он сам были изображены в форме нацистской Германии, и заявляли, что выступают против «Третьего рейха» (умышленно использовалось двусмысленное написание слова «третий», имитирующее немецкое произношение, а на английском языке означающее экскременты).

До этого сообщалось, что в рамках акции «Руки прочь» в США состоятся около тысячи протестных демонстраций против Трампа. Эта акция должна стать крупнейшей после прихода Трампа к власти.

Ранее Лукашенко осудил Маска за то, что он «зигует» на инаугурации Трампа.

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