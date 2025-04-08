В США рассказали, сколько стран хотят начать переговоры о пошлинах

Министр финансов США Бессент: около 70 стран попросили о переговорах по пошлинам

Представители нескольких десятков стран мира изъявили желание начать с Вашингтоном переговоры о смягчении таможенных пошлин. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox Business рассказал министр финансов США Скотт Бессент.

Он отметил, что от 50 до 70 государств направили в администрацию американского президента Дональда Трампа запросы о диалоге.

«Так что апрель, май, а возможно, и июнь будут очень насыщенными», — подчеркнул чиновник.

По словам министра, он рекомендовал зарубежным партнерам «сохранять хладнокровие и не нагнетать обстановку» в связи с решением США ввести дополнительные пошлины. Бессент уточнил, что другим странам стоит подготовить «конкретные предложения» по тому, как они намерены добиться снижения тарифов и остановить манипуляции с валютой. Только в таком случае хозяин Белого дома будет готов приступить к переговорам.

«Трамп намерен участвовать в этом процессе (обсуждении постепенного смягчения пошлин — «Газета.Ru»), но он, как и многие из нас, убежден, что до сих пор условия [взаимной торговли] были несправедливыми. Поэтому переговоры обещают быть жесткими», — подчеркнул чиновник.

2 апреля США ввели в стране новую систему таможенных пошлин на поставляемые из-за рубежа товары. Базовая ставка на всю импортируемую продукцию составила 10%, но для некоторых государств этот показатель оказался значительно выше. В частности, размер тарифов на товары из КНР достиг отметки в 34%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили о возможности заключить «отличные сделки» во время переговоров о пошлинах.