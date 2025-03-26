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Спецпосланник Трампа сделал заявление о ядерном оружии, от которого отказалась Украина

Посланник Гренелл: РФ принадлежало ядерное оружие, от которого отказался Киев
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Reuters

Ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада Советского Союза, принадлежало Москве, а не Киеву. Об этом в социальной сети X заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

«Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», — написал он.

Спецпосланник американского лидера отметил, что Украина вернула России данное оружие, которое не было украинским. Он назвал этот факт «неудобным».

3 декабря глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его страна вынесла горький урок из надежд на Будапештский меморандум, отдав ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, и больше не повторит таких ошибок.

Будапештский меморандум являлся завершением международных переговоров на тему советского ядерного оружия, оставшегося в распоряжении Украины после распада СССР. Он был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Документ обозначал гарантии безопасности, которые Россия, Великобритания и США давали Украине в обмен на передачу ядерного оружия.

На конец 1991 года украинский ядерный арсенал был третьим в мире по размеру и включал в себя межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и многочисленные тактические боеголовки.

Ранее Зеленский попросил США передать Украине ядерное оружие.

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